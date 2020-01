Dick Lukkien: Ik was een seconde in staat om de dug-out te verbouwen

"Ik was een seconde in staat om de hele dug-out te verbouwen", erkende Lukkien eerlijk. "Maar toen keek ik naar de assistent-scheidsrechter en zag ik dat hij met de vlag omhoog stond. En dan weet ik wel dat de VAR hem niet zomaar gaat overrulen, simpelweg omdat in ons stadion niet zo heel veel cameraposities zijn."

'Eerder af moeten maken'

Een gelijkspel tegen de middenmoter uit Almelo zou ook als een nederlaag hebben gevoeld, ook bij Lukkien die zijn ploeg zo'n zeventig minuten goed zag spelen. "We haalden niveau en we legden heel veel energie in ons spel. We hadden het alleen eerder af moeten maken."

De oefenmeester van de Drentse club wilde niemand bombarderen tot 'man of the match'. "Omdat ik het echt een teamprestatie vond. Ik kan Araujo noemen, maar dan doe ik anderen tekort."

Ik zie sinds de winterstop een soort vastberadenheid om stabieler te presteren dan daarvoor. Dick Lukkien,trainer FC Emmen na de zege op Heracles

"We hebben dit met z'n allen voor elkaar gekregen en dat verdient een groot compliment. Ik zie overigens sowieso wel een soort vastberadenheid in de groep om stabieler te presteren dan daarvoor. Ik heb het al vaker gezegd: Als wij de kop erbij hebben, doen wat we kunnen en veel energie leveren dan kunnen we heel goed voetballen en kunnen we veel tegenstanders onze wil opleggen. Zeker thuis, maar dat moet ook in uitduels", besluit Lukkien.

