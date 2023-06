Koningsbezoek maakt betrokkenen East Sidy Story trots: 'We zijn buitensporig blij'

Ze was er zelf al een poosje van op de hoogte dat de koning de voorstelling East Side Story van Theater Aan de Andere Kant (ADAK) zou bezoeken, maar moest de lippen stijf op elkaar houden. Tot vandaag, toen het hoge woord eruit mocht. "Ik ben echt supertrots, dit is een enorme opsteker voor het ADAK-project", jubelt projectleider Miranda Bolhuis.

Dat koning Willem-Alexander komende maandag naar Westerbork komt om de voorstelling bij te wonen was niet op stel en sprong geregeld, erkent ze. "Onze bestuursvoorzitter deed een aantal jaren geleden al een poging om de koning hierheen te halen, maar dat lukte toen niet vanwege tijdgebrek in het koningshuis."

Ook een tweede poging mislukte, omdat coronavirus roet in het eten gooide. Maar driemaal bleek zoals wel vaker scheepsrecht. "In samenwerking met de provincie", benadrukt Bolhuis. "En nu het gelukt is, zijn we allemaal buitensporig blij."

Ruimte voor ontmoeting

East Side Story gaat volgens de projectleider annex theatermaker over de Moluks-Nederlandse geschiedenis, van de aankomst in 1951 tot het heden. "We nemen het publiek tijdens de voorstelling als het ware mee in een reis. Dus bij Herinneringscentrum Kamp Westerbork, wat indertijd Kamp Schattenberg heette, van 1951 tot nu en zelfs een beetje de toekomst", klinkt het ietwat mysterieus.

Of het nou om de koning gaat of niet, de voorstelling zelf wordt niet aangepast vanwege het hoge bezoek. Wel heeft East Side Story volgens Bolhuis een tussengedeelte - "wij noemen dat het festival" - waarin iedereen samen met elkaar eet en ook plek is voor ontmoeting.

"En dat hebben we in dit geval heel letterlijk genomen. Koning Willem-Alexander zal dan het eerste deel van de voorstelling met ons bekijken in voormalig Kamp Schattenberg, om vervolgens in kleine groepjes van gedachten te wisselen én lekker te eten. Dus we hebben min of meer tafelgasten voor hem bedacht", lacht Bolhuis.

Leuke stress

"Het koningsbezoek is ergens ook wel weer grappig, want mensen die niet zouden dansen op 12 juni, zijn er nu plotseling wel. Raar hè?", vervolgt ze met een knipoog.