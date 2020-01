'Pompende kinderen helpen ranavirus in toom te houden'

In augustus werd bekend dat het ranavirus de oorzaak was van de dode kikkers die werden gevonden in een poel bij het Boomkroonpad in Drouwen. De waterpoel waar het virus werd aangetroffen, ligt in het speelbos van het Boomkroonpad. Toen de dode kikkers werden gevonden, is de poel afgezet.

Virus blijft langer dan 200 dagen actief

"Bij de poel staat nog steeds een waarschuwingsbordje. Mensen en dieren moeten er uit het water blijven, om verspreiding te voorkomen", zegt boswachter Martijn Harms. "Het virus blijft 200 dagen actief in een 'droge situatie', zoals ze dat noemen. Dat betekent dat als je een emmertje met besmet water in je schuur zou zetten, dat na 200 dagen het virus in de emmer nog steeds actief is. In een natte situatie, gewoon in de natuur, duurt dat nog langer. Vandaar dat er nog steeds bordjes staan."

In augustus was de waterspeelplaats nog afgesloten, nu niet meer (foto: RTV Drenthe / Greetje Schouten)

Hoewel in eerste instantie ook de waterpomp in het speelbos was afgesloten, is deze nu wél weer toegankelijk voor de kinderen. "Sterker nog", zegt Harms, "door te pompen helpen de kinderen ons het virus in toom te houden. Als er niet gepompt zou worden staat het water stil, en is de kans dat de kikkers elders hun heil gaan zoeken groter, En dan besmetten die kikkers ook weer andere poelen. Doordat de kinderen het water pompen blijft het in beweging, hebben de kikkers het naar hun zin, en blijven ze waar ze zijn."

Actiever door warmte

Hoe lang het duurt voor het virus helemaal weg is, kan de boswachter niet zeggen. "Straks als het weer wat warmer wordt, dan gaan we dat zien. In de winter zitten de kikkers verstopt onder een laagje modder, op de bodem van de poel. Dus dan vinden we ook geen dode kikkers. Bovendien worden niet alleen de kikkers, maar ook het virus zelf actiever zodra het wat warmer wordt. Het is dus afwachten."

Voorlopig blijven de bordjes dus staan, en wordt het afgeraden om in het water rond te stampen. Ook honden moeten hier droge pootjes houden. De kinderen mogen wél water blijven pompen in het speelbos: "Graag zelfs", besluit boswachter Harms.

Boswachter Martijn Harms in juli vorig jaar over het ranavirus:

