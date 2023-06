Drentse stakers sociaalwerkbedrijven morgen naar Utrecht

"Het is te gek voor woorden", vindt kaderlid Robert Kroezen van de FNV. "De Vereniging Nederlandse Gemeenten gaat over onze cao, en zegt al een jaar dat er geen geld is voor loonsverhoging. Terwijl hun eigen ambtenaren met Kerst een bonus hebben gekregen en een loonsverhoging." De bonden eisen verder een verhoging van de reiskostenvergoeding van 10 naar 21 cent per kilometer.