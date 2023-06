Avond4daagse Assen keert na drie jaar terug, maar met honderden deelnemers minder

De wandelschoenen kunnen weer uit de kast: na drie jaar uitstel wordt in Assen weer een Avond4daagse georganiseerd. Een kleine vierduizend lopers starten vanavond bij de wielerbaan, in de hoop vrijdag met medaille en bloemen, maar zonder blaren de finish te bereiken.

"Het is prachtig wandelweer", verheugt organisator Marc Mobach zich op de vierdaagse voettocht in en om Assen. Vanochtend is hij nog in de weer met de laatste voorbereidingen op wat nu lijkt een zonovergoten editie.

Minder deelnemers

Wie de lopers tijdens de avonduren ziet passeren, zal wellicht denken dat de avondvierdaagse populairder is dan ooit. Maar niets is minder waar, legt Mobach uit. "Er is een kleine terugloop in het aantal deelnemers", waarbij hij vermoedt dat corona een belangrijke oorzaak is.

"Bij de laatste editie in 2019 hadden we nog 5.400 deelnemers. We doen een stapje terug", erkent de organisator. "Maar, dat mag dat de pret niet drukken", voegt hij daaraan toe.

Corona