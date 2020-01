Militairen uit Assen vertrokken naar missie in Irak

De militairen van de Johan Willen Friso Kazerne in Assen verzamelden in Amersfoort. Vanaf daar werden ze met bussen naar de militaire vliegbasis in Eindhoven gebracht. Voor de thuisblijvers een moeilijk moment, maar voor de militairen niet. "Ze zijn blij om die kant op te gaan", zegt brigadegeneraal Ron Smits. "Als je er maanden naartoe hebt geleefd, is het zonde als het op het laatste moment zou stoppen."

Commandant Pieter Grijpstra sluit zich daarbij aan. "Ze hebben er zin in en stonden te trappelen", vertelt hij. "Het merendeel is ook in Mali geweest. Dit is alleen wel een andere missie. Het is iets dat goed is voor het land, maar ook voor hun eigen persoonlijke ontwikkeling. Ze kijken er dus naar uit."

Spanningen in de regio

Het was vanaf begin deze maand onduidelijk of de trainingsmissie in Irak wel door zou gaan. De missie werd stilgelegd vanwege oplopende spanningen tussen het Iraakse buurland Iran en de Verenigde Staten. Het ministerie van Defensie besloot uiteindelijk dat de missie wordt hervat. In de Noord-Iraakse stad Erbil gaan de Asser militairen de Peshmerga (Koerdisch-Iraakse strijdkrachten) trainen in hun strijd tegen terreurorganisatie IS.

Extra beladen is de missie volgens de brigadegeneraal Smits niet. "Ze weten dat ze naar een gebied gaan waar dreiging is, maar daar zijn ze op voorbereid", vertelt hij. "Noord-Irak is niet het meest omstreden gebied." Dat weet commandant Grijpstra ook. "Ze zijn bereid om in gevaarlijke gebieden ingezet te worden."

Volgens Smits gaan de militairen -uiteraard- vooral het thuisfront missen. "De locatie in Erbil voorziet namelijk in bijna alles. Je hebt contact met thuis, je hebt internet en je kan bellen. Ook kun je sporten en het eten is er uitstekend."

