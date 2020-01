Emmenaar verstopt drugs in zijn onderbroek

Een 31-jarige man uit Emmen is veroordeeld tot een werkstraf van vijftig uur omdat hij ruim dertien gram cocaïne en heroïne op zak had. Daarnaast kreeg de man een voorwaardelijke gevangenisstraf van een week opgelegd.

De man liep op 17 mei in Hoogeveen tegen de lamp, omdat hij in een auto reed met een kapot achterlichtje. De agenten zetten de wagen aan de kant. Uit de auto kwam een hennepgeur. De agenten vroegen aan de man of hij drugs op zak had. De Emmenaar ontkende in eerste instantie. Hij werd naast zijn auto gefouilleerd.

De agenten plukten de pakjes met harddrugs uit zijn kledingstukken. De man had het laatste restant in zijn onderbroek verstopt. Om te voorkomen dat hij in zijn onderbroek op straat kwam te staan, trok hij dat pakje zelf uit zijn ondergoed en gaf dat aan een agent. De Emmenaar is in 2008 en 2011 al eens veroordeeld voor drugsfeiten.