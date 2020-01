OM niet compleet in aanklacht, hennepknippers vrijgesproken

Het OM was niet compleet in de aanklacht (foto: RTV Drenthe / Kim Stellingwerf)

Een drone maakte vorig jaar in maart vanuit de lucht opnamen van een hennepveld in aanleg bij de Stroetendijk in Borger. De politie liet bij dat perceel een camera ophangen. In juni stond het veld vol planten. Een maand later legde de camera werkzaamheden van de mannen uit Emmen en Hardegarijp vast op beeld.

Scharen

De agenten troffen vlakbij het veld de auto van de man uit Emmen aan. In de wagen lagen scharen en ander knipapparatuur. De twee beriepen zich bij hun aanhouding op hun zwijgrecht. Pas op zitting vertelden beiden dat zij voor iemand anders de plantjes knipten. Voor wie, wilden zij niet zeggen.

Op de telefoon van de man uit Emmen stonden foto's van hennepplanten in het bos. De officier van justitie vermoedde voor potentiële kopers. Dat was niet zo, zei de verdachte. Hij had die foto's genomen, omdat het 'zo ontzettend interessant was'.

Vrijspraak

De Emmenaar is eerder voor hennepteelt veroordeeld. De officier van justitie eiste tegen hem een celstraf van vier weken en voor de medeverdachte een werkstraf van zestig uur. De rechter sprak de mannen vrij van gezamenlijke hennepteelt.

Er was niet meer bewijs dan dat de mannen de hennepplanten knipten. "U heeft wat gedaan wat u niet mocht doen. U had daar iets mee te maken, dat meer lijkt op medeplichtigheid. Maar dat is u niet ten laste gelegd", zei de rechter.