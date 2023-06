Kritiek op milieudienst RUD zwelt opnieuw aan: 'Stuurloos schip'

Meerdere gemeenten zijn opnieuw kritisch op de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD). De RUD is in 2014 opgericht om de milieutaken voor de twaalf Drentse gemeenten en provincie uit te voeren. Zij vormen ook het algemeen bestuur van de RUD.

De RUD stuurde een brief naar alle colleges van de gemeenten en gedeputeerde staten van Drenthe om onder meer te melden dat zij 1,6 miljoen euro nodig heeft voor de invoering van de Omgevingswet, die per 1 januari in moet gaan. Ook zegt de RUD 400.000 euro voor dit jaar nodig te hebben, voor incidentele investeringen vanwege de komst van de Omgevingswet, die nieuwe taken met zich meebrengt.

Advies: niet instemmen met extra budget

Als reden noemt de RUD in de brief dat uit landelijke onderzoeken blijkt dat de invoering van de Omgevingswet minimaal tot een kostentoename van 7 tot 12 procent leidt. De RUD vraagt voor 2024 om 7 procent extra, zodat de personeelsformatie op orde gebracht kan worden. Ook wil de organisatie dit jaar extra personeel gaan werven.

Verschillende gemeenten waren en zijn opnieuw kritisch op de RUD. De organisatie kwam eind 2017 in de problemen op financieel en organisatorisch vlak. Er waren financiële tekorten, een hoog ziekteverzuim en ook deels ontevreden personeel. Diverse gemeenteraden eisten verbeteringsmaatregelen en rapportages. Uiteindelijk lukte het de RUD om weer bij te sturen en het werk binnen de beschikbare budgetten uit te voeren. Toch blijven er zorgen om de personele bezetting en over de financiën.

Opnieuw zwelt de kritiek op de RUD aan. Onder meer de gemeenteraden van Borger-Odoorn, Coevorden, Assen, Aa en Hunze, Tynaarlo en Noordenveld gaan een zienswijze indienen wat betreft het extra gevraagde budget en willen er niet mee akkoord gaan. Ook de diverse colleges roepen de raden daartoe op. "Het 7 procent extra gevraagde budget is op het allerlaatste moment toegevoegd", schrijven de vier meest noordelijke gemeentes van de provincie. Leden van een intergemeentelijke raadswerkgroep adviseren de raden om een zienswijze in te dienen waarin geadviseerd wordt om niet in te stemmen met het extra budget voor volgend jaar.

'Stevig signaal'

"De 7 procent is een forse verhoging die de inwoners van Drenthe moeten betalen", laat Bert Homan van de Asser VVD weten. "Het is al jaren bal bij de RUD. Men wil nu zomaar opeens 7 procent extra geld hebben, zonder goede onderbouwing. Hun eigen organisatie is nog niet eens op orde." Ook stadspartij PLOP sluit zich hierbij aan.

D66 uit Assen steunt de zienswijze niet: "De Omgevingswet vraagt in de toekomst meer van de RUD. Maar echter beter laat dan niet gevraagd. De RUD dient genoeg geld te hebben om hun taken voldoende en goed uitgevoerd te hebben", aldus Adinda Bornkamp.

Gemeentebelangen Borger-Odoorn vindt dat de RUD haar taken niet serieus neemt. "Kijkend naar wat we dit jaar van de RUD krijgen voorgeschoteld, zie ik een stuurloos schip. Een schip dat niet weet wat er op zich afkomt en de blik te weinig op de toekomst richt." De partij roept de gemeenten en provincie op tot een stevig signaal aan de RUD.

'Beetje bekocht'

Rabbe Vedder van Gemeentebelangen in de de buurgemeente vindt de oproep in de brief van Gemeentebelangen Borger-Odoorn niet de juiste werkwijze. "Dit liever door middel van een gesprek", benoemt hij. Wel is zijn partij ook kritisch op het extra budget dat gevraagd wordt. "De gemeenten voelen zich een beetje bekocht." De RUD zou de gemeenten jarenlang hebben beloofd dat de invoering van de omgevingswet niets extra zou kosten.