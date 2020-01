Hardlopen tegen depressies op somberste dag van het jaar

Wendel organiseerde de eerste Blue Monday Run drie jaar geleden in Blauwestad in Groningen. Dit jaar organiseert hij de run in zijn eigen Roden. "Ik verwacht hier toch wat meer mensen. En je kunt hier ook beter in de avond lopen. Ik ga bij de finish nog wat discolampen en ander licht ophangen zodat mensen echt van het donker naar het licht lopen", aldus Wendel.

Stefan Wendel uit Roden is initiatiefnemer van De Blue Monday Run (foto: RTV Drenthe)

Vader verloren aan depressie

Wendel verloor zijn vader aan een depressie. "Dat was heel heftig om mee te maken van dichtbij. Het is ook heel snel gegaan. In vier maanden tijd, dat hij thuis kwam te zitten, is het eigenlijk geëindigd in een zelfdoding. Dat was heel heftig. Het overkwam ons echt", zegt Wendel.

Moeilijke tijden breken ook voor Wendel zelf aan. "Ik kwam ook in een depressie terecht. Een stukje rouwverwerking. Allerlei druk van je werk. Een jong gezin. Alles kwam samen", aldus Wendel die snel hulp zocht en ook weer ging hardlopen. "Ja, dat werkt voor mij heel goed. Met hardlopen maak ik mijn hoofd leeg en zo komt er ook weer plek voor nieuwe ideeën. Blue Monday Run is eigenlijk ook zo ontstaan", zegt Wendel

Stichting MIND, dat psychische problemen probeert te voorkomen, is onder de indruk van de Blue Monday Run en adopteert het evenement. Dit jaar wordt er in Nederland al op vijftig plekken een Blue Monday Run gelopen. "Ja, dat maakt me echt wel trots", zegt Wendel. "Daarmee heb ik toch iets in gang gezet en krijgt het steeds meer aandacht. Tuurlijk we halen ook geld op, maar het gaat vooral om die aandacht. Het moet uit de taboesfeer."

Van donker naar licht

De loop start vanavond om 20.00 uur bij voetbalvereniging ONR in Roden. Een rondje is 3,5 kilometer lang en kan zo vaak gelopen worden als iemand wil. De hardlopers en wandelaars lopen het eerste deel in het donker over een fietspad door de weilanden. Het laatste deel is verlicht met lichtslingers en discolampen. "Mensen zullen zo echt samen in het licht finishen. Zo voelde het voor mij ook toen ik uit die depressie kwam", zegt Wendel.