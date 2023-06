Voorlopig oordeel rechter: Stefan Worst deed genoeg om zijn schapen te beschermen tegen de wolf

Welke bescherming het best?

De voorzieningenrechter van het CBb vindt dat het op dit moment nog onvoldoende duidelijk is wat de beste wijze is om vee te beschermen tegen wolvenaanvallen. Hoe een dierhouder zijn dieren beschermt is bovendien aan hem of haar zelf. De regels zijn niet heel concreet: zo mag je ze binnen zetten, kuddebeschermingshonden gebruiken of een wolfwerend raster plaatsen, enzovoort.

Worst, die tien wolvenaanvallen heeft gehad, gaf tijdens de zitting op 23 mei aan dat hij meteen na de eerste aanval op 20 oktober 2021 informatie inwon over wolfwerende rasters. Hij haalde het materiaal voor dat raster uit Duitsland. "Dat was in Nederland nog niet eens beschikbaar", zo zei hij. Op 21 januari 2022 had hij alle schapen achter wolfwerende rasters staan. Toch kwam de wolf daarna nog meerdere keren binnen.

Voor nu voldoende

Hoe de wolf precies is binnengekomen, is de rechter niet geheel duidelijk geworden. In ieder geval is niet gebleken dat het raster van de schapenhouder zo gebrekkig is, dat de wolf daardoor de schapen heeft kunnen aanvallen, zegt de rechter.

"De schapenhouder heeft naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter gedaan wat onder de huidige omstandigheden van hem verwacht kan worden om aanvallen op zijn schapen door wolven te voorkomen", zo staat er in de uitspraak. Daarom vindt de voorzieningenrechter dat het nu niet nodig is om handhavend op te treden.

Procedure gaat verder

Animal Rights laat weten het beroep gewoon door te laten lopen. "Dit is wel wat we hadden verwacht. De rechter leek vooral geïnteresseerd in de 'arme veeboer'. Worst is met tien succesvolle wolvenaanvallen - succesvol voor de wolf dan - een van de slechtst presterende veehouders van Nederland."

De stichting zegt nog op de volledige motivering van de rechtbank te wachten. "Maar we zijn niet ongelukkig met de huidige motivering van de rechter. Want dat is een weerlegging van de bewering van de NVWA dat er helemaal niet gehandhaafd hoeft te worden. We kunnen nu wijzen naar schapenhouders die helemaal niets doen in de overige lopende zaken."