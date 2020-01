Borger pakt dit voorjaar uit rond 75 jaar bevrijding

Voorzitter Alex Eding van de stichting Borger Bevrijd 75 komt bijna woorden tekort om te vertellen wat er van 9 tot en met 12 april in zijn dorp wel niet staat te gebeuren. De stichting is al maanden met de voorbereidingen bezig.

Parachutist in boom

Dat er iets staat te gebeuren is in Borger niet onopgemerkt gebleven. In een boom op het centrale plein bij de kerk hangt sinds een aantal dagen een 'parachutist'. Het is een pop met een legeruniform aan. "Het lijkt precies een gestrande parachutist", wijst Eding, die altijd wel in is voor een stunt om Borger op de kaart te zetten.

De 'parachutist' in de boom in Borger. (foto: RTV Drenthe / Steven Stegen)

Hoe feestelijk het ook allemaal wordt, dat de ondertoon uitermate serieus is weet ook hij. "Er is flink gevochten, ook hier bij de Eeserbrug. Er staan hier huizen waar je de kogelgaten nog kunt zien. En hier op deze plek is bij de bevrijding de Poolse korporaal Stanislaw Kowalczyk omgekomen. We hopen bij de Eeserbrug nog een gedenkteken te kunnen oprichten."

Eeserbrug

In Borger en Buinen zijn al gedenktekens voor de slachtoffers van de oorlog. "Dat weten veel mensen wel, maar dat er bij de Eeserbrug zo veel is gebeurd is minder bekend, ik wist het zelf ook niet, bijvoorbeeld dat de brug is opgeblazen. Daarom is het goed om te herdenken", zegt Eding.

Alex Eding van de stichting Borger Bevrijd 75 (foto: RTV Drenthe / Steven Stegen)

Het moet vooral een feestelijke herdenking worden, vindt Eding. "Er is veel enthousiasme in het dorp, een aantal straten gaat echt aan het versieren en we hebben als stichting ook acht kilometer aan vlaggetjes gekocht. Vijf jaar geleden hebben we de bevrijding ook gevierd, maar dit wordt veel groter. En dat is ook goed, want het is misschien wel de laatste keer dat er ook mensen bij kunnen zijn die het zelf mee hebben gemaakt."