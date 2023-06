Eis: bijna twee jaar cel voor misbruik peuter bij gastouderopvang

Een 47-jarige man uit Hoogeveen heeft volgens het Openbaar Ministerie (OM) een 3-jarig meisje seksueel misbruikt. Dat zou in september 2021 zijn gebeurd op de gastouderopvang van zijn vrouw.

De man zou daarvoor een celstraf van bijna twee jaar opgelegd moeten krijgen, waarvan vijf maanden voorwaardelijk, vindt het OM.

Verdachte ontkent

Het meisje werd die dag in september door haar moeder opgehaald van de opvang. Kort daarvoor stoeide de verdachte nog met het kind op de bank. "Ze was net een stuiterbal. Hup, op schoot en hup, er weer af", zei de man hierover. Zijn vrouw is sinds acht jaar gastouder en ontvangt jonge kinderen in huis. Een aparte ruimte hiervoor is er niet.

De man bemoeit zich niet met de opvang van de kinderen, maar springt bij waar nodig. Het meisje stapte bij haar moeder in de auto en zei kort daarna dat ze onzedelijk was betast en dat dat haar pijn deed. De moeder sloeg meteen alarm. De verdachte werd gehoord en ontkende vanaf het begin het seksueel misbruik.

'Per ongeluk'

In november 2021 werd de man alsnog aangehouden. Er was dna-materiaal van de man in het ondergoed en op de schaamstreek van het kind gevonden. "Dat moet daar per ongeluk zijn gekomen", zei de man daarop. Later zei de man dat het kind met de onderbroek naar beneden rondliep en dat hij die had omhooggetrokken.

Ook zou het kind haar hand in haar eigen onderbroek hebben gestoken en was het volgens de man goed mogelijk dat daardoor zijn celmateriaal daar terechtkwam. Zijn zaak zou vorig jaar in mei worden behandeld, maar nu meer scenario's werden geschetst hoe het dna van de man bij het kind terecht kon komen, was meer onderzoek nodig.

Meer waarschijnlijker

Uit het extra dna-onderzoek blijkt dat, op een schaal van één op tien, zeven keer waarschijnlijker is dat het celmateriaal van de man achterbleef doordat hij het kind betastte, dan een mogelijk ander scenario. Dat alles zorgt volgens de officier van justitie voor voldoende bewijs om de man te kunnen veroordelen van seksueel misbruik van een peuter.

Daarnaast werd de man door een psycholoog onderzocht. Die constateerde een licht verstandelijke beperking. Dat kan een rol hebben gespeeld in zijn handelen. De kans op herhaling is gering en een verdere behandeling werd niet geadviseerd.

Verklaring van de moeder

De aanklager eiste naast de celstraf een contactverbod met de ouders en het kind. Ook vindt hij dat de man een schadevergoeding van ruim 10.000 euro moet betalen. Volgens de advocaat van de Hoogevener is het hele onderzoek gebaseerd op de verklaring van de moeder.

Vrijspraak

Daarbij is het niet ondenkbaar dat de moeder haar kind heeft beïnvloed in haar verhaal, stelt de advocaat. De verdediging heeft zelf geen vragen kunnen stellen aan het kind. Van een eerlijk proces kan je nu niet meer spreken, zei de raadsman. Hij pleitte in eerste instantie voor vrijspraak. Daarnaast verzocht hij opnieuw het kind te mogen horen en om een extra dna-onderzoek.