Drenten wachten langer op behandeling voor depressie

Voor tien van de veertien soorten psychische stoornissen zijn de wachttijden vorig jaar gestegen. In Drenthe moeten vooral mensen met een depressie relatief langer wachten op een behandeling. Onze provincie scoort samen met Groningen en Midden-Brabant het slechtst van alle regio's: zo'n zestien weken. Dat is drie weken langer dan het landelijk gemiddelde.

Nog langer wachten bij autisme

In absolute zin is in Drenthe de wachttijd voor mensen met een autisme-gerelateerde stoornis het langst: zo'n zeven maanden. Daarmee is het onze provincie echter niet het slechtst gesteld. In vijf andere regio's moeten mensen nóg langer wachten op een behandeling. Zuidoost-Brabant spant de kroon met een gemiddelde wachttijd van zo'n negen maanden.

'Gebrekkige samenwerking'

Door zorgaanbieders wordt veertien weken vanaf de aanmelding tot start van de behandeling als de maximale 'acceptabele wachttijd' gezien. Staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) schreef enkele weken geleden in een brief aan de Tweede Kamer dat 'lange wachttijden vaak een symptoom zijn van gebrekkige samenwerking, met name tussen de GGZ en huisartsen'.