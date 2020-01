Afslag 30 bij Beilen binnenkort twee weekenden gesloten

Vanaf de A28 bij afslag 30 komt veel verkeer Beilen binnen. Verkeer dat in de loop van de tijd volgens de gemeente Midden-Drenthe verder gaat toenemen. Dit heeft te maken met de groei van vrachtverkeer richting de bedrijventerreinen Ossebroeken, Dambroeken en Zuidmaten en de uitbreiding van Beilen aan de oostkant. "Op dit moment zijn er 17000 vrachtwagens per dag en daar komen de gewone automobilisten nog bij", vertelt Jarno Kiers van Schagen Infra, de aannemer van het project.

Hinder Distributiecentrum valt mee

Voor al dat verkeer tijdens de werkzaamheden is naar een goede oplossing gezocht. Zo ligt het Jumbo Distributiecentrum precies aan de toekomstige rotonde en moeten vrachtwagens ook tijdens de werkzaamheden op tijd hun leveringen kunnen doen. De supermarktketen heeft daarom meegewerkt aan het bedenken van de omleidingsroutes. "De uitvoering van de rotonde en ook de aanleg hiervan is zodanig dat we daar geen hinder van gaan ondervinden. Na oplevering gaan we er zeker ook voordeel van ondervinden door minder wachttijd voor onze wagens", laat Jumbo in een verklaring weten.

Vrachtwagens van- en naar het distributiecentrum krijgen tijdelijk een eigen toegangsweg en kunnen daardoor wel van één van de snelwegopritten gebruikmaken. Op zaterdag 9 februari na, dan worden al deze vrachtwagens via omleidingen door het dorp geleid. Via een zogenaamde 'bypass' worden automobilisten om de toekomstige rotonde geleid totdat deze af is. Daardoor ondervinden automobilisten maar op twee momenten hinder van de werkzaamheden en dat is bij het loskoppelen van de huidige weg en bij het verbinden van de nieuwe rotonde.

Vanaf het laatste weekend van 9 maart zal de nieuwe rotonde kunnen worden gebruikt. Wil je meer weten over de planning van het project? Kijk dan op https://schageninfra.nl of download de app.