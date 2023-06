Alle veertig vakantiewoningen RoldeWoud verkocht onder voorbehoud

Liefst twintig jaar lagen de plannen voor vakantiepark RoldeWoud in Rolde in de ijskast. Maar van uitstel kwam in dit geval geen afstel. Op het voormalige campingterrein Zonneheuvel staan waarschijnlijk dit jaar nog veertig hagelnieuwe vakantiehuizen. De bouwvergunning is nog onderweg, maar onlangs zijn de woningen al wel onder voorbehoud verkocht aan één partij.

Welke partij dat precies is, wil vastgoedondernemer Bernd Ziengs van Aprisco pas bekendmaken als de koop helemaal rond is. "Maar als alles goed gaat, kunnen we na de zomervakantie waarschijnlijk beginnen met bouwen." En daarna kan het snel gaan, want het park zal geheel bestaan uit prefabwoningen voor vier tot zes personen, die binnen een paar uur kunnen worden neergezet. Ziengs hoopt daardoor dat de eerste bezoekers al in september van dit jaar vakantie kunnen vieren in RoldeWoud.