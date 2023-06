Verschijning van boek over verdwijning Willeke Dost vertraagd

Andere denkrichting

Maar haar denkrichting, over wat er is gebeurd met de 15-jarige Willeke Dost in januari 1992, gaat een heel andere kant op dan menigeen tot nu toe altijd vermoedde. Er is herhaaldelijk in de richting van het pleeggezin Mulders gewezen, waar Willeke jaren woonde, totdat ze in de vroege ochtend van 15 januari spoorloos bleek te zijn verdwenen.

Pleegmoeder Herna Mulders en pleegbroer Bart zaten medio 2010 zelfs enige tijd vast op verdenking van betrokkenheid bij haar verdwijning. Pleegvader Piet Mulders was toen al overleden. De politie zocht destijds in en rond de boerderij een paar dagennaar sporen en stoffelijke resten van Willeke. Maar er werd niets gevonden.

Eind 2018 volgde een nieuwe zoektocht. Toen besloot de politie in een weiland achter het huis van het pleeggezin op twee plekken te graven, na verdachte sporen op grondradarbeelden en aangeslagen zoekhonden. Ook dat leverde niks op.

Betrokkenen opgezocht

Marja West is tijdens haar naspeuringen, waarbij ze alle betrokkenen van weleer zoveel mogelijk heeft opgezocht, op heel andere zaken gestuit. "Maar dat is straks allemaal in het boek te lezen", zegt ze. Ze hoopt uiteindelijk op 'dat ene beslissende puzzelstukje', waarmee het mysterie na ruim dertig jaar opgelost kan worden.