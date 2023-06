Rubberen eendje keert terug in Hongkong, 'maar niet in zijn eentje'

Om Azië na de coronapandemie weer een fijn gevoel te geven laat kunstenaar Florentijn Hofman weer een rubberen eendje varen in de haven van Hong Kong. Maar deze keer is het eendje niet in zijn eentje.

"Ze wilden na corona weer 'good vibes' en dus vroegen ze of ik weer mijn rubberen badeendje kon laten zwemmen in de haven", vertelt de oud-inwoner van Noord-Sleen. "Aanvankelijk zei ik dat het lastig zou zijn, omdat het toen zo'n hit was en je weet niet of dat nog een keer gebeurt en of het zo goed wordt als de vorige keer. Je kunt niet alles blijven herhalen."

Tien jaar geleden

In Seoel was er alweer een badeendje te zien geweest van zijn hand. Dat had Hong Kong gezien en daarom wilden ze hem ook. Na lang nadenken wilde Hofman er niet aan. "Niet in zijn eentje, nee", zegt hij. "Nu komen we met twee, onder het motto 'Double Duck, Double Luck'. Laten we dan hopen dat we de komende jaren verlost blijven van pandemieën."