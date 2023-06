Spoedoverleg natuurbeheerders na wolvenaanvallen natuurbegrazingsterrein Holtingerveld

Natuurmonumenten heeft spoedberaad gehad met andere natuurbeschermingsorganisaties in Drenthe en Nederland, na recente aanvallen van mogelijk een wolf op dieren die op hun terrein in Drenthe stonden voor natuurbegrazing.

Op 30 mei werd een schaap gedood en zijn twee schapen geëuthanaseerd op een terrein van Natuurmonumenten in het Holtingerveld. "De schapen stonden achter een wolfwerend raster dat niet goed functioneerde. Er bleek onvoldoende stroom op te staan. De stroom lekte weg. We hebben dat raster inmiddels weer op orde gekregen", zegt een woordvoerder.

Raster niet te herstellen

Vier dagen later, op 3 juni, ging het mis op een ander terrein van Natuurmonumenten, ook op het Holtingerveld. Dit keer werden drie schapen gedood en een schaap werd geëuthanaseerd. Hierover zegt Natuurmonumenten: "Ook hier was het voltage te laag. Dat kan technische oorzaken hebben. Het lukte daar niet om het raster op orde te krijgen. We waren daardoor niet zeker of we onze schapen voldoende konden beschermen tegen een wolvenaanval. Daarom hebben we de schapen verplaatst naar de schaapskooi."

Op 27 mei is een tweede exmoorpony gedood op een terrein van Natuurmonumenten in Wapserveen. De overgebleven acht pony's zijn gevangen en verplaatst naar een tijdelijk terrein, totdat er een definitief terrein is gevonden en gereed is gemaakt voor gebruik. De eerste exmoorpony werd half april gedood.

Kan natuurbegrazing nog wel?

"De voorbeelden rijgen zich nu aaneen. Is deze vorm van natuurbegrazing wel houdbaar? We komen uit een situatie dat we natuurbegrazing als beheerinstrument in konden zetten, maar dat was vóór de komst van de wolf. We moeten zoeken naar manieren waarop het wel kan. Dat is maatwerk, afhankelijk van de plek. Dat is een proces wat veel tijd kost, wel meerdere jaren", aldus Natuurmonumenten.

Soms is het genoeg dat dieren weerbaarder worden. Zo zag Natuurmonumenten meer kalfjes verdwijnen van de Sayaguesa runderen in het Drents Friese Wold toen de wolf kwam. "Maar een jaar later verdwenen er net zoveel kalfjes als voor de komst van de wolf", zo zei de natuurbeheerder vorige week.

Mogelijkheden verkennen

Bij schapen is dat een ander verhaal; die zijn niet weerbaar en worden daarom achter een wolfwerend raster geplaatst. Nu dit onvoldoende werkt, kijkt Natuurmonumenten naar andere mogelijkheden. "Moeten we bijvoorbeeld kuddebeschermingshonden in gaan zetten? Daar hebben we niet 1-2-3 een antwoord op. Er er zit ook een financiële kant aan. Schapen die achter een wolfwerend raster staan zijn goedkoper dan een gescheperde kudde."

Natuurmonumenten is al veel langer in gesprek met andere natuurbeschermingsorganisaties in het land. "Hoe meer wolven zich vestigen, hoe meer we te maken krijgen met aanpassingen. In Drenthe is het urgenter omdat de wolven zich nu op natuurbegrazers lijken te richten."

Drenthe onvergelijkbaar met buitenland