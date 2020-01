Matthijs Hardijk verruilt ACV voor HHC

Matthijs Hardijk is bezig aan zijn eerste seizoen bij ACV, waar hij met 10 treffers topscorer is. De snelle aanvaller heeft zich in zijn nog jonge voetballoopbaan al aan meerdere clubs verbonden. De start was bij vv Hoogezand in zijn woonplaats, daarna volgden de jeugd van FC Groningen, Harkemase Boys, Jong AZ en Jong FC Groningen.

Bij zijn komst naar ACV vertelde Hardijk dat hij eigenlijk hoopte op een nieuw profavontuur. "Mijn zaakwaarnemer had ook wel wat opties, ook in het buitenland, maar niets werd concreet. De amateurclubs die geïnteresseerd waren hield ik eigenlijk op afstand. Toen ik vlak voor het verstrijken van de overschrijvingstermijn hoorde dat ik niet een A-, maar een B-contract bezat moest ik me bij een club inschrijven. En toen heb ik wat spelers van ACV gebeld, die ik ken, met de vraag of ze nog een spits zouden kunnen gebruiken en vanaf dat moment heeft de club razendsnel gehandeld."

Afgelopen zaterdag scoorde Hardijk één keer voor ACV, in de met 4-2 gewonnen thuiswedstrijd, tegen Flevo Boys

Veel sterkouders bljven

Robert Talens, Pascal Huser, Ezra Schrijver, Remy Klaassens, Jarno Deuring, Jim de Leeuw, Marco van der Heide, Daniël Schans, Nande Wielink, Gijs Jasper, Justin Mulder en Morten Otto hebben inmiddels laten weten ACV ook na dit seizoen trouw te blijven.