Eigenaren Villa Blauwhemel Diever nemen Huygens Huys Frederiksoord over

Ander publiek

Met name de nabijheid van grote steden en het in cultuur geïnteresseerde publiek trekt de ondernemers naar Frederiksoord. Berculo: "In Frederiksoord is er keihard gewerkt om de plek landelijk bekendheid te geven. Van die bekendheid willen we graag gebruikmaken en er aan bij gaan dragen."

Een tweede zaak is een risico, beseft Berculo. "Dat is het altijd. We zijn in Diever drie jaar geleden begonnen, vlak voor corona, dat wisten we toen ook niet en we zijn er nog. Dat is eigenlijk al heel bijzonder en we houden ook wel van risico. Maar ik voorzie dat dit een heel leuk avontuur wordt."

Monument blijft toegankelijk

Veldman is blij met de ondernemers. Hij heeft zich de afgelopen jaren intensief ingezet voor het op de kaart krijgen van het werelderfgoed in de Koloniën van Weldadigheid en met een restaurant blijft het monument toegankelijk voor bezoekers. "Dat zou anders heel jammer zijn voor het gebied", vertelt Veldman. "Ik denk dat dit restaurant een aanwinst is voor Frederiksoord."