Automobilist raakt gewond na botsing tussen drie auto's in Klazienaveen

Op de Antares in Klazienaveen zijn vanavond drie auto's op elkaar gebotst. Één van de auto botste op een sleepwagen, en belandde vervolgens op de andere weghelft waar de automobilist nog eens frontaal werd geraakt door een tegenligger. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onduidelijk.

Door het ongeluk lag de weg bezaaid met brokstukken. De weg was daardoor tijdelijk afgesloten voor verkeer. De bestuurder van de sleepwagen is met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met de andere betrokkenen gaat is niet bekend.