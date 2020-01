Zangers Vocalin Drenthe treden op in New York: 'Gezonde spanning'

In de prestigieuze concertzaal in New York zullen twee composities van de bekende Britse componist Sir Karl Jenkins worden uitgevoerd. Vocalin Drenthe mag als enig Nederlandse koor meedoen aan een van deze stukken. "We worden omringd door mensen uit bijvoorbeeld Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Australië en Nieuw-Zeeland", zegt Bettie Corporaal, een van de koorleden.

'Wennen aan echo'

In 2014 organiseerde Vocalin Drenthe verschillende concerten in onze provincie en voerde daarbij de compositie The Armed Man van Jenkins uit. Dankzij deze concerten kreeg het koor een uitnodiging om op te treden in Carnegie Hall. "Er is sprake van gezonde spanning", vertelt Corporaal. "We hebben nog niet in Carnegie Hall gezongen. Tot nu toe repeteren we in ons hotel in New York, dus dat gaat wel spannend worden. Hoe is het geluid in Carnegie Hall? We zullen moeten wennen aan de echo."

Vocalin Drenthe moet zich in New York aan de stikte regels van de organisatie houden. "Het is heel strak geregeld allemaal. We hebben de nodige instructies gekregen", aldus Corporaal. "We mogen zelfs geen parfum op, want daar kunnen mensen last van krijgen, allerlei verschillende geurtjes door elkaar."