Coevorden houdt ruim negen miljoen euro over in 2022, zorgen over personele bezetting

De gemeente Coevorden sluit het jaar 2022 af met positief resultaat van 9,2 miljoen euro. Dat blijkt uit het jaarverslag, dat de gemeente gepubliceerd heeft.

Het college stelt aan de gemeenteraad voor om een deel van dit bedrag toe te voegen aan de algemene reserves, maar ook om een deel dit jaar nog uit te geven aan bepaalde zaken.

Het gaat hierbij om 394.000 euro voor de coronacompensatie. Coevorden heeft hiervoor in 2022 geld gekregen van het Rijk, maar heeft dit niet helemaal uitgegeven. Ook stelt het college voor om 1,3 miljoen euro van het overschot uit te geven aan energietoeslag, en onder meer het faciliteren van opvangcentra.

Oekraïense vluchtelingen

Daarnaast wil Coevorden bijna 2,9 miljoen besteden aan niet gerealiseerde projecten en andere ambities uit voorgaande jaren. Ook gaat er 860.000 euro richting de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Het gaat hierbij om geld dat de gemeente in 2022 heeft gekregen, maar waarvoor er nog kosten gemaakt gaan worden.

Het jaarverslag is vanavond besproken in de commissievergadering. "Sommige uitgaven zijn niet exact in een jaar te plannen", licht burgemeester Renze Bergsma toe. "We rapporteren dan in de begroting waarom dat zo is. Maar het doel moet nooit zijn om het geld op te maken, het doel moet zijn om beleid goed uit te voeren en in te spelen op de actualiteit."

Personeelstekort

Een punt van zorg dat bij diverse raadspartijen speelt, is het personeelstekort in de ambtelijke organisatie, waardoor projecten langer duren of niet uitgevoerd worden. "Het wordt tijd om, om te denken", vindt Sandra Katerberg - Loman van het CDA. "Er solliciteren soms bijvoorbeeld drie mensen op één plek. Kunnen we niet kijken of die andere twee dan niet op een andere plek in de organisatie terecht kunnen."

Bergsma beaamt dat er kansen liggen. "Ik denk ook in de manier waarop wij ons presenteren. We kijken ook wat iemand die solliciteert bij zich heeft qua ontwikkelpunten in plaats van of diegene juiste papiertjes heeft. We zijn onderbezet. We zijn kwetsbaar en relatief klein. Als er wat mensen wegvallen, dan ligt een project zomaar een tijdje stil."

Herstructureringsfonds stopt

Daarnaast komt er een nieuw voorstel richting de gemeenteraad als het gaat om het herstructuringsfonds. Dat fonds is sinds 1 september 2021 in de benen waarbij initiatiefnemers subsidie kunnen aanvragen om een locatie nieuw leven in te blazen door bijvoorbeeld herontwikkeling of functieverandering. De gemeente wil mensen met de financiële middelen verleiden te investeren in de kwaliteit van de dorpen. Er was een budget van 500.000 euro. Er zijn drie aanvragen geweest, die niet zijn toegekend.

De regeling was niet naar wens en stopt, zegt wethouder Steven Stegen. "Er komt een nieuwe regeling die beter en laagdrempeliger moet zijn. Voor het aanpakken van rotte appels in dorpen en wijken. Er liggen opgaven in de volle breedte. Maar ik geef alvast een winstwaarschuwing: ook hierbij knelt het als het gaat om de personele bezetting." Stegen hoopt dit nog jaar met een nieuw voorstel naar de raad te komen.