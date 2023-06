Zeearend die afgelopen weekend in Zevenhuizen zat gespot in Valthermond

Zaterdagavond werd de Stellers zeearend nog in Zevenhuizen gespot. Waarschijnlijk hoort het dier bij het koppeltje zeearenden die eind maart ontsnapten uit een dierentuin in Genk.

Hondje begon te blaffen

Mevrouw Nieuwenweg was toch wel verbaasd toen ze rond 14.00 uur de hond uitliet. Haar hondje begon te blaffen, iets wat hij normaal gesproken altijd doet naar duiven. Nieuwenweg zei nog sussend tegen haar trouwe viervoeter dat die de duif gewoon moest laten zitten. Toen ze vervolgens omhoog keek naar het dak, realiseerde ze zich: "Dit is heel wat anders dan een duif."

Mevrouw Nieuwenweg begon te googelen op 'zeearend' en zag online dat het waarschijnlijk om de ontsnapte Stellers zeearend ging. Eentje die zaterdagavond nog in Zevenhuizen was gespot. Een belletje naar RTV Noord was zo gepleegd. Of de debuterende vogelspotter ook echt denkt dat het de ontsnapte zeearend is? "Ja, dacht het wel. Want heb hier nog nooit een gezien. Welke zou het dan zijn?"