Geen Gerrit Jan van D. vandaag in de rechtbank in Assen. Hij is te zwak om te verschijnen. Wel aanwezig is de andere verdachte in de zaak rondom het spookgezin in Ruinerwold: Josef B. Het is de eerste keer dat er een openbare zitting is. Het gaat om een zogenaamde pro-formazitting. De zaak wordt niet inhoudelijk behandeld.