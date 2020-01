De Wolden wil fietspad over natuurviaduct dat 'van niks naar nergens' gaat

De gemeente De Wolden wil per se een fietspad over ecoduct 't Stiggeltie bij Linde. Daarbij vindt de gemeente al jaren de Stichting Het Drentse Landschap en de provincie op haar weg. De Wolden vindt dat Stiggeltie een natuurviaduct is van niks naar nergens.

Daarom heeft de gemeente een natuurtoets uit laten voeren. Conclusie: met een paar minimale maatregelen is er geen schade aan de natuur.

Steeds meer kinderen gaan in Dedemsvaart naar school, in plaats van Hoogeveen. De fietsroute was gevaarlijk. De gemeente De Wolden heeft vrijliggende fietspaden aangelegd. Alleen de oversteek van de N48 is volgens wethouder Hilda Mulder niet goed geregeld. Die gaat nu over een smal verkeersviaduct. Onveilig, is het oordeel van De Wolden. Naast het viaduct ligt ecoduct 't Stiggeltie. Dat was ooit bedoeld als natuurverbinding in de Ecologische Hoofd Structuur (EHS) die er nooit kwam.

Klein strookje gebruiken

Volgens wethouder Mulder kan op het natuurviaduct prima een klein strookje van vijf meter breed gebruikt worden voor een fietspad, zonder de natuur te schaden. De fietsers gaan dan zo laat mogelijk het ecoduct op en aan de overkant er meteen weer af. Voor een broedende sperwer en de vlindersoort sleedoornpage, die op het ecoduct wonen, moeten er aanvullende maatregelen komen. Maar verder schaadt een fietspad met aangepaste verlichting de natuur niet, aldus Mulder. Daar denken Stichting Het Drentse Landschap en natuurbeschermingsclubs heel anders over. Zij komen op voor de planten en dieren die daar opduiken.

Natuurverbinding

Mulder zegt het niet hardop, maar ze vindt het een natuurviaduct van niks naar nergens. 't Stiggeltie is net als 'zuster-ecoduct' Suthwalda aangelegd voor de EHS die nooit is afgemaakt. Het moest de verbinding worden tussen het Dwingelderveld en de Sallandse Heuvelrug in Overijssel. Alleen is Suthwalda vijf meter breder gebouwd met een fietspad. Wat nou als De Wolden het voor elkaar krijgt om bovenop 't Stiggltie wel een fietspad aan te leggen en de natuurverbinding er uiteindelijk wel komt?

Volgens Mulder is het fietspad tijdelijk, zolang de natuurverbinding er niet is. Komt die er wel, dan moet uit het aanlegbudget een nieuwe fietsoversteek gemaakt worden. Bijvoorbeeld door het ecoduct te verbreden of een losse fietsbrug aan te leggen.

Stichting Het Drentse Landschap is fel tegen, maar wil inhoudelijk niet reageren en eerst met de provincie overleggen. Directeur Sonja van der Meer wist niet dat De Wolden bezig was met een natuurtoets en hekelt de werkwijze van de gemeente. Wethouder Mulder vindt dat onzin, Het Drentse Landschap was volgens haar wel degelijk op de hoogte. De provincie zit met de zaak in de maag, maar natuurgedeputeerde Henk Jumelet gaat met De Wolden om tafel. Tot die tijd heerst er vanuit het provinciehuis radiostilte over 't Stiggeltie.