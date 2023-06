Staatssecretaris Van der Burg mikt op vier 'voorportaallocaties' voor overbelast Ter Apel

Daarmee breidt de staatssecretaris de capaciteit uit, want tot voorheen was alleen de Expo Assen zo'n locatie. Daar worden vanaf 1 juli tot 1 oktober asielzoekers opgevangen die in eerste instantie, vanwege de drukte, niet in het opvangcentrum in Ter Apel terecht kunnen. Het is de bedoeling dat asielzoekers maximaal drie tot vijf dagen in zo'n voorportaallocatie verblijven. Tijdens hun verblijf in deze locaties worden ze geïdentificeerd en geregistreerd door de politie en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).