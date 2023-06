Bestuurder spoorloos na eenzijdig ongeluk op N391

Op de N391 bij Nieuw-Weerdinge is vannacht een eenzijdig ongeluk gebeurd. Een auto met een Duits nummerbord raakte door nog onbekende oorzaak naast de weg en belandde in een sloot.

Op het moment dat politie en brandweer ter plaatse waren, was er geen spoor te vinden van de bestuurder, meldt de politie. De hulpdiensten hebben nog een zoektocht gedaan in de omgeving, waarbij warmtecamera's werden gebruikt. De zoektocht leverde niets op en is op dit moment gestaakt.