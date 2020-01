'Boerderijgezin stond volledig onder invloed van vader'

Vader Gerrit Jan van D. en klusjesman Josef B. staan vandaag terecht in Assen. Ze worden verdacht van onder meer vrijheidsberoving en witwassen. Van D. - die zelf niet bij de zitting aanwezig was - leefde jarenlang met zijn zes jongste kinderen afgezonderd in een boerderij in Ruinerwold. Josef B. hielp Van D. door onder meer eten te kopen. De drie oudste kinderen hadden al gebroken met de familie en woonden ergens anders. Van D. zou alle negen kinderen hebben mishandeld.

Gerrit Jan van D. wordt verder verdacht van het seksueel misbruiken van zijn tweede zoon en zijn oudste dochter. Dat bleek uit de tenlastelegging die officier van justitie Diana Roggen voorlas. Het misbruik zou volgens het Openbaar Ministerie zo'n vier jaar hebben geduurd. De kinderen zouden op het moment van het misbruik ouder dan 12 jaar, maar jonger dan 16 jaar zijn geweest. De geest van de overleden moeder zou in die kinderen hebben gezeten, zo beweerde Van D.

Horrorbeeld

Het Openbaar Ministerie schetste een beeld van een gezin dat volledig onder invloed van vader Gerrit Jan was. De jongste zes kinderen zijn hun hele leven binnengehouden en gingen dus ook niet naar school. Volgens de officier van justitie was er dus duidelijk sprake van wederrechtelijke vrijheidsberoving.

De oudste drie kinderen gingen wel naar school, maar toch werd volgens het OM ook hun vrijheid ontnomen. Dat gebeurde al vanaf de geboorte van het eerste kind in 1989. Dat de drie kinderen naar school gingen, was ook het enige. Ze mochten bijvoorbeeld niet mee op schoolreisjes en moesten meteen uit school naar huis. "Vrijheidsberoving is door iemand soms letterlijk op te sluiten, maar ook door ze geestelijk te beïnvloeden waardoor ze nooit naar buiten durfden."

De tenlastelegging in de 'Ruinerwold-zaak'

Kwade geesten

Volgens het OM sprak vader Gerrit Jan van D. over kwade geesten. Zo woonde de oudste zoon een tijd afgezonderd van het gezin, omdat hij een slechte geest had. Ook verbleef een 15-jarige dochter in een andere woning dan het gezin en zat een 12-jarige zoon in een camper en later in een hondenhok. "De vader hield de kinderen verantwoordelijk voor het overlijden van hun moeder in 2004", aldus de officier van justitie.

Alle kinderen hebben verklaard te zijn mishandeld, zo vertelde het OM. "Al vanaf jonge leeftijd, ze waren zo'n 3 à 4 jaar. Slaan met stokken, bewusteloos geknepen worden en in de kou staan. Ook moesten de kinderen elkaar straffen. Zo kwam het voor dat ze met het hele gezin modder gooiden op een kind. Dit wordt bevestigd in de dagboeken van de vader en door Josef B."

'Ze wisten niet beter'

Het Openbaar Ministerie zegt dat de jongste kinderen in de boerderij daar misschien wel vrijwillig verbleven, maar dat dat vooral was omdat ze niet beter wisten. "Door bijvoorbeeld de oudste op te sluiten in een hondenhok, geef je een signaal af aan de jonge kinderen. Zie je wel: als je iets fout doet, word je gestraft. Je wordt afgezonderd van de rest van het gezin. En tegen de rest werd gezegd dat ze geen contact met je mochten zoeken, anders werden ze ook afgezonderd. De jongsten bleven daardoor in de boerderij. Ze hebben van de oudste kinderen meegekregen wat er zou gebeuren."

De kinderen die in de boerderij in Ruinerwold werden ontdekt, waren volgens het OM zichtbaar aangeslagen na de inval. "De kinderen gaven hun namen en verklaarden dat ze vrijwillig in de boerderij verbleven en daar ook wilden blijven", zegt officier van justitie Diana Roggen.