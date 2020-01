OM: 'Gerrit Jan van D. moet naar Pieter Baan Centrum'

De zaak wordt behandeld in de rechtbank in Assen (foto: ANP / Robin van Lonkhuijsen)

Gerrit Jan van D. uit Ruinerwold moet onderzocht worden in het Pieter Baan Centrum. Dat heeft het Openbaar Ministerie vanochtend gezegd, tijdens de eerste zitting in de zaak-Ruinerwold.

Van D. staat - samen met de Oostenrijkse klusjesman Josef B. - terecht voor onder meer jarenlange vrijheidsberoving van zijn kinderen. De hoofdverdachte leefde lange tijd afgezonderd in een boerderij in Ruinerwold met zijn zes jongste kinderen. De drie oudste hadden al gebroken met de familie.

Spraakvermogen verloren door hersenbloeding

Uit het onderzoek in het Pieter Baan Centrum moet duidelijk worden of en op welke manier Van D. gehoord kan woorden. De vader van het gezin werd in 2016 getroffen door een hersenbloeding en kan sindsdien niet meer praten. Hij werd verzorgd door zijn kinderen in de boerderij. Medische zorg kreeg hij niet.

Volgens het OM is er wel interactie met de vader. "In het Pieter Baan Centrum kunnen ze onderzoeken wat zijn medische toestand is en of er met hem gesproken kan worden." De rechtbank wil ook een neurologisch onderzoek, om te kijken of er verbetering mogelijk is.

Er is veel onduidelijkheid over de gezondheid van Van D., die in voorarrest zit in het gevangenisziekenhuis in Scheveningen. Hij was vandaag ook niet aanwezig in de rechtszaal. Volgens zijn advocaat Robert Snorn is de reis naar de rechtbank in Assen te zwaar voor hem.

'Communicatie is mogelijk'

Volgens Snorn is communicatie tot op zekere hoogte mogelijk. "Vooral door het stellen van gesloten vragen. Daar kan bevestigend of ontkennend op worden geantwoord. Cliënt kan dingen met handgebaren duidelijk maken, maar dan is het wel de vraag of we elkaar begrijpen."

Probleem is alleen dat er bij het Pieter Baan Centrum zo'n zestien tot achttien weken wachttijd is. Advocaat Snorn wil ook dat er sneller onderzoek gedaan kan worden. Hij vroeg of de rechtbank Van D. wil opzoeken. Volgens Snorn is Van D. bereid om antwoord te geven op vragen van de rechtbank, maar dan wel in een prikkelarme omgeving.