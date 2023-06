Sociaalwerkbedrijven trekken ten strijde: 'We doen hetzelfde werk maar krijgen minder'

De maat is vol voor veel werknemers van sociaalwerkbedrijven. Vanochtend stapten zo'n zestig mensen vanuit Hoogeveen op de bus om in Utrecht actie te voeren voor een betere cao.

In Utrecht in Park Transwijk ontmoeten de werknemers met een arbeidsbeperking zo'n achtduizend andere actievoerders uit heel Nederland.

Schrijnende situaties

Gerda Vervoort doet productiewerk bij Stark. Dat is het leerwerkbedrijf van de gemeenten Hoogeveen, Midden-Drenthe en De Wolden. "Ik merk zelf dat ik moeite heb met rondkomen, ik hoor het ook van collega's om mij heen." Ze somt wat voorbeelden op. "Er zijn mensen die hier niet meer kunnen komen omdat ze de benzine voor hun scooter niet kunnen betalen. Dan levert thuiszitten meer op dan werken. En zelf kan ik de extra uitstapjes niet meer bekostigen. Het is schrijnend."

Discriminatie

De pijn zit vooral in het feit dat gemeenteambtenaren al wel gecompenseerd zijn voor de toegenomen inflatie, zij kregen een nieuwe cao. Eva Ruiter werkt in de horeca van het Stark-kantoor in Hoogeveen. "Ik doe hetzelfde werk maar we worden minder betaald. Het is niet eerlijk."