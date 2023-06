Reizigersvereniging maakt zich 'grote zorgen' over openbaar vervoer in Drenthe

De Drentse afdeling van reizigersvereniging Rover maakt zich grote zorgen over de afgeschaalde dienstregeling in het openbaar vervoer in de provincie. De belangenbehartiger van ov-reizigers roept het provinciebestuur op om meer geld in het ov te steken, zodat de buslijnen 59 (tussen Gieten naar Exloo) en 77 (tussen Bareveld en Gieten) blijven rijden.

"Wij protesteren ten hevigste tegen elke lijn die geschrapt wordt", aldus Will Gerbers van Rover-Drenthe.

Als de provincie geen extra geld in het ov investeert, dreigen beide buslijnen vanaf december te verdwijnen, waardoor onder andere Gieten en Exloo een stuk minder goed bereikbaar worden. "De afstanden naar de haltes van de Qliner 300 zijn bepaald niet op loopafstand en zullen voor velen ook te ver fietsen zijn. En niet iedereen beschikt over een alternatief", klaagt Gerbers.

Kaalslag

De busdiensten 59 en 77 zouden niet de eerste lijnen zijn die uit de provincie verdwijnen. Sinds december zijn lijn 1 en 2 in Emmen, lijn 37 van Westerbork naar Hoogeveen en lijn 922 van Emmen naar het Duitse Meppen, een van de weinige internationale buslijnen in Nederland, al geschrapt. En de dorpen Een en Zuidvelde zijn hun bus helemaal kwijtgeraakt.

Nieuwe bezuinigingen zouden verder zorgen voor minder ritten op lijn 4 (van Roden naar Groningen) en lijn 300 (Emmen-Groningen).

Provincie lijkt welwillend

Volgens Gerbers is de pijngrens voor reizigers inmiddels al lang bereikt. "Kinderen kunnen niet meer naar school, forenzen kunnen niet meer naar hun werk."

Zij stelt dat er geen garantie meer is om met het ov op je bestemming te komen of om in de avonduren nog thuis te komen. De reizigersvereniging vraagt de provincie 'met klem' om extra geld te geven voor het behoud van lijnen 59 en 77.

Gerbers ziet dat de provincie de klachten serieus neemt en goed oppakt. "De provincie ziet het belang van het openbaar vervoer in. Wij hebben via het informele circuit gehoord dat de provincie er welwillend tegenover staat om de lijnen 59 en 77 in de benen te houden." Provinciale Staten gaat over een aantal weken een besluit nemen over de buslijnen.

Provincies kloppen aan in Den Haag

In een gezamenlijke brief van gedeputeerden van de twaalf provincies naar de fractievoorzitters van de Tweede Kamer werd al eerder een 'klemmend beroep' gedaan om een impasse te doorbreken en daarmee de neergang van het Nederlandse ov een halt toe te roepen.

De provincies, samen met twee vervoerregio's en het ov-bureau Groningen Drenthe, zien dat de verbindingskracht van het ov met grote snelheid afneemt en stuurden hier vorige maand een brief over naar Den Haag. "De verslechtering van het ov is merkbaar door heel de maatschappij heen. Gaat het slecht met het ov, dan gaat het slecht met Nederland."

In de brief constateren ze dat het aanbod van ov in de komende jaren sterk afneemt, terwijl er volgend jaar een prijsstijging van ruim 11 procent verwacht wordt. Sinds december is er daarom een afsprakenpakket samengesteld door Rijksoverheid, reizigersorganisaties, ov-bedrijven, provincies en vervoerregio's, om de verslechtering van het ov een halt toe te roepen. Het kabinet ziet echter geen mogelijkheid om financieel te investeren in dit pakket.

Nieuw pakket

In de brief verzoeken de provincies en de vervoerregio's de fractievoorzitters om het kabinet toch tot een afsprakenpakket met de ov-partners te laten komen. Daarmee moet verdere neergang voorkomen worden, zodat er weer een beweging naar groei kan ontstaan.