Melkveehouders kunnen subsidie aanvragen om stikstofuitstoot te verminderen

Drentse melkveehouders, die de stikstofuitstoot in hun bedrijf willen verminderen, kunnen hier subsidie voor krijgen van de provincie. Er is een subsidiepot van bijna 14 miljoen euro beschikbaar voor alle aanvragen uit Drenthe, Groningen en Friesland.

De 14 miljoen euro komt uit een subsidiepot van het Rijk van in totaal 55 miljoen euro, die bedoeld is om de stikstofuitstoot versneld te verminderen. Aanvragen van de subsidie loopt via Samenwerkingsverband Noord-Nederland en kan nog tot eind volgend jaar.