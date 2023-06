Basisschool 't Echtenest in Echten blijft open

Taart en een ontspannen dag vandaag in 't Echtenest in Echten. De basisschool viert feest, want de sluiting is van de baan. 't Echtenest zou per 1 augustus geen financiering meer krijgen, omdat er te weinig leerlingen zijn. Maar ook na de zomervakantie blijven leerlingen les krijgen in de school.

Het schoolbestuur heeft tegen het besluit van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) met succes bezwaar gemaakt. "We hebben de nadruk gelegd op de betekenis voor de leefbaarheid van het dorp en dat het leerlingenaantal tijdelijk in een dip zit", reageert Bas Guchelaar, bestuurder van scholengemeenschap Wolderwijs waar de school onder valt.

Een school moet een minimum aantal leerlingen hebben om open te kunnen blijven. Voor een school in een dunbevolkte gemeente, zoals gemeente De Wolden, staat die norm op 23 leerlingen. Scholen die 3 jaar op rij minder dan het minimale aantal leerlingen hebben, verliezen hun inkomsten en moeten dus sluiten.

Grote groep 8

Dat de school minder dan 23 leerlingen heeft, is volgens Guchelaar tijdelijk. "Er is een grote groep 8 weggevallen. Die telde elf leerlingen. Voor een school van destijds 31 leerlingen is dat veel." Ondertussen zijn er nieuwbouwplannen in en bij Echten. De verwachting is dat het een boost geeft aan het aantal leerlingen op de school.

"Er is een peiling gedaan onder de toekomstige bewoners en er is best animo om de kinderen naar onze school te sturen." Daarnaast begonnen inwoners uit het dorp een petitie om de school open te houden.

Toekomstplannen

Door deze argumenten is DUO overstag gegaan en kan de school openblijven. "We zijn heel blij. We kunnen nu bezig met het maken van toekomstplannen."