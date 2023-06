Alles Kids tovert stadsvloer Emmen opnieuw om tot kinderwalhalla en hoopt op 40.000 bezoekers

Alles Kids in Drenthe staat opnieuw voor de deur. De elfde editie van het grootste kinderfestival in onze provincie wordt op 17 en 18 juni, tijdens het weekend van Vaderdag, gehouden op de stadsvloer in Emmen. Vorig jaar trok het festival zo'n 30.000 bezoekers. De organisatie hoopt dit jaar op 40.000 mensen.

"We mogen weer los", jubelt organisator Wesly Struik. Met een lach van oor tot oor vertelt hij over het programma dat het bestuur weer heeft weten samen te stellen. "Het is voor ons iedere keer weer de uitdaging om iets vernieuwends te bedenken."

Proefjesfabriek

Maar ook dat is voor de komende editie weer gelukt, stelt Struik. "De Nationale Wetenschapsagenda komt met een proefjesfabriek. Daar kunnen kinderen wetenschappelijke proefjes doen. Ook komt Nintendo weer terug. Zij doen dit jaar ook weer een toer door Nederland. Ze bouwen daarvoor iedere keer een truck en komen dus ook naar Emmen." In totaal staan er zo'n zeventig deelnemers op de stadsvloer, waaronder ook vaste waardes zoals de politie en de brandweer.

De opening van het kinderfestival is altijd op zaterdagochtend om 11.00 uur. Ook is besloten dat voor deze editie anders aan te pakken. "Het is altijd een lastig tijdstip voor veel gezinnen. We deden de opening op het podium voor de Grote Kerk altijd met mascottes. Daar stonden dan zo'n vijftig kinderen."

Glenn Fontein & Monique Smit

Om te zorgen dat er meer kinderen naar de opening van het festival komen, is er een speciale artiest ingevlogen. Zangeres Monique Smit opent het festival met haar kinderliedjes en neemt ook een dj mee. "Haar toer is altijd uitverkocht. Ik denk dat er wel veel mensen komen om haar gratis te kunnen zien", stelt Struik. Ook komt TikTokker Glenn Fontein, die twee miljoen volgers heeft onder de doelgroep. "We zijn heel benieuwd hoe dat gaat aanslaan."

Want dat is ook het speerpunt van het jaarlijkse kinderfestival. De entree is op beide dagen gratis en ook mag er niks verkocht worden tijdens het festival. "Want het ene kind kan iets wel betalen en het andere kind niet. Wij willen ervoor zorgen dat ieder kind onbezorgd naar het festival kan."

Een noodgreep van vorig jaar, leidde tot groot succes. "Een artiest zegde op het laatste moment af. Dus hebben we op het laatste moment een dancebattle georganiseerd tussen alle mascottes die er waren. Dat werd één groot succes. Dat gaat we dit jaar weer doen." Onder meer Randy & Rosie van Attractiepark Slagharen zijn in Emmen te zien.

'Ontzettend veel zin in'