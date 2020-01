Klusjesman Josef B. reageert: 'Ik heb een rein geweten'

"Ik heb een rein geweten, ik heb niemand van zijn vrijheid beroofd", verklaarde hij. "Ik dacht dat Nederland een historie heeft als het gaat om religieuze vrijheid." B. heeft volgens het Openbaar Ministerie Van D. geholpen om diens gezin verborgen te houden in een boerderij in Ruinerwold. De familie Van D. leefde daar jarenlang afgezonderd. De Oostenrijker was een soort klusjesman en deed de boodschappen.

'Als je niets van weet, kun je er ook niets van zeggen'

"Als een mens in god gelooft, dan is dat toch zijn vrije beslissing", vroeg hij zich af. Volgens B. kunnen anderen niet oordelen. "Als u mij iets over microbiologie vraagt, kan ik zeggen: sorry, ik kan daar geen antwoord op geven, want ik weet er niets van. Wie van de journalisten hier heeft ooit gebeden over wat het betekent? Ik wel, de kinderen ook. Als je er niets van weet, kun je er ook niets van zeggen."

De Oostenrijkse klusjesman wond zich tijdens de zitting zichtbaar op. "Ik word hier in een busje naartoe gebracht. Er was een radio-uitzending die ik hoorde, waarin een man maar wat lult over de zitting. De kinderen zijn nooit vastgehouden."

Yehudi Moszkowicz

De advocaat van Josef B., Yehudi Moszkowicz, wil dat zijn cliënt wordt vrijgelaten. "Ik denk namelijk dat er helemaal geen bewijs is jegens mijn cliënt", vertelde hij tijdens de schorsing aan RTV Drenthe. "Laat ik vooropstellen dat alle kinderen hebben verklaard dat ze er vrijwillig leefden. Ze trokken zich terug. Vergelijk het met monniken die in een klooster willen leven. Dat is ook niet verboden."

Volgens Moszkowicz is er - in tegenstelling tot wat het Openbaar Ministerie beweert - helemaal geen sprake van dwang. De kinderen zouden niet tegen hun wil zijn vastgehouden. "Dat wordt door iedereen weersproken, onder wie de vermeende slachtoffers."

RTV Drenthe-verslaggever Margriet Benak in gesprek met Yehudi Moszkowicz (foto: RTV Drenthe)

'Religieuze vrijheid'

Ook van eventuele hersenspoeling van de kinderen wil Moszkowicz niets weten. Was er wel écht sprake van vrije wil? "Dat wordt niet gezegd in de richting van mijn cliënt", zegt hij. "Je kunt je afvragen of mijn cliënt en de kinderen niet gewoon recht hebben om hun religie te belijden op de wijze zoals zij dat willen. Sterker nog: in de grondwet staat dat dat mag."

De advocaat wees daarnaast op het feit dat de kinderen nergens stonden ingeschreven en dus eigenlijk 'nooit hebben bestaan'. "Dat heeft consequenties. Het is een ingewikkeld, juridisch verhaal, maar ik vind het een pleitbaar standpunt." Het komt er in feite op neer dat hij zich afvraagt of de namen op de tenlastelegging wel kloppen met hun identiteit.

Geen aangifte

Overigens zijn er tegen Gerrit Jan van D. en Josef B. geen aangiftes gedaan. Niet van de kinderen, maar ook niet van de Oostenrijker Hermann. Die zou volgens het OM in 2009 maandenlang zijn vastgehouden. Bovendien zou hij meer dan een dag zijn vastgebonden aan een touw.