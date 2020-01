Drenthe Toen #20: Oorlog en bevrijding in Drenthe

Beluister de podcast van Drenthe Toen hieronder of in één van je favoriete podcast-apps.

Drenthe Toen #20: De bevrijding van Drenthe, en de verhoudingen bij de grens

Onderwerpen

2.08 - Stichting Struikelstenen Assen gaat voor het laatst struikelstenen leggen. Deze laatste legging is ook meteen de meest omvangrijke. In totaal zijn er dan 420 zogenoemde 'stolpersteine' gelegd in onze provinciehoofdstad. Marjory Visser en Janny Tonkes van de stichting zijn in de studio om de legging toe te lichten.

19.52 - Aaldert duikt in het krantenarchief. Hij leest artikelen uit 1890 over plaatselijke zwembaden. Onder meer over de opening van 'de Asser zweminrichting' bij het Anreperdiep.

24.16 - In een reportage uit ons RONO-archief verzamelt een groepje ouderen zich rond de microfoon om herinneringen op te halen aan oudejaarsgebruiken. Ze delen verhalen uit onder meer Elp, Witteveen en Zwiggelte.

28.10 - Zaterdag 25 januari 2020 is de Dag van de Drentse familiegeschiedenis. Het archief van de familie Van Lier wordt overgedragen aan het Drentse Landschap. Verslaggever Lydia Tuijnman mocht alvast even kijken.

36.53 - Dirkje Mulder-Boers uit Coevorden schreef een boek over Noord-Nederlandse grensbewoners. Noorderlingen hadden een goede band met de Duitsers aan de andere kant van die grens. Na de Tweede Wereldoorlog zou dat best eens anders kunnen zijn, dacht ze. Dus Mulder-Boers zocht uit of Noorderlingen nog in Duitsland wilden werken onder de nazi's.

52.00 - 'Luisteraars, blijft aan uw toestel', zei een stem tegen inwoners van Drenthe op de dag dat onze provincie bevrijd werd. In een reportage uit ons archief spreken Egbert van der Veen en Michiel Gerding onder meer met Ab Meijeringh. Hij herinnerde zich de bevrijding nog goed. Net als Rieks Arends die ook aan het woord komt over deze bijzondere dag in de vaderlandse en natuurlijk Drentse geschiedenis.

1.07.59 - We gaan nog even terug naar Dirkje Mulder-Boers. Zij vertelt over de geschiedenis van de oude synagoge in Coevorden en wat er door de jaren heen allemaal in het gebouw gehuisvest was. Ook vertelt ze over het lot van de Joodse gemeenschap in de vestingstad.

1.16.17 - We sluiten onze podcast zoals elke week af met een jeugdherinnering van Wiebe Kruijer, voorgedragen door Robbert Oosting.

Gasten

Jannie Tonkes - Stichting Struikelstenen Assen

Marjory Visser - Stichting Struikelstenen Assen

Ellen van der Velds - medewerker Drents Archief

Dirkje Mulder-Boers - schrijver van het boek De Grens getrokken. Noord-Nederlandse grensbewoners tussen 1914 - 1964

Presentatie

Sophie Timmer

