Stedelijk Museum Coevorden in 2019: 'We hebben het niet slecht gedaan'

Het Stedelijk Museum in Coevorden heeft afgelopen jaar iets meer bezoekers weten te trekken dan in 2018. Toen bleef de teller steken op 6.000. Nu gaat 'ie er overheen: 6.215.

Directeur Stefanie Ottens is tevreden over het jaar 2019. "We hebben het niet slecht gedaan, al hoop je natuurlijk altijd op meer." Ottens licht toe dat het museum zelf door bijna 5.500 mensen bezocht werd. Daarnaast kwamen de bezoekers af op evenementen van het museum, zoals Het IJzerkoekenoproer, het cultuurhistorisch paviljoen op de Weeshuisweide en een kindervoorstelling. Zo'n 20 tot 25 procent van de bezoekers komt uit de provincie Zuid-Holland. "Op de voet gevolgd door bezoekers uit Drenthe en Noord-Holland."

Ruimtegebrek

"Een evenement als Het IJzerkoekenoproer kunnen we niet in het museum zelf houden, omdat het te klein is voor het aantal bezoekers dat er op af komt. Afgelopen jaar hebben we daarom gekozen voor het kasteel." Gebrek aan ruimte is iets waar directeur Ottens van baalt. "Als we bijvoorbeeld een opening hebben van een nieuwe tentoonstelling, dan kunnen we maximaal zestig mensen kwijt." Het Stedelijk Museum zit op de bovenverdiepingen van het Arsenaal in Coevorden, waar ook de bibliotheek gevestigd is.

Het liefst zou het museum een nieuw gebouw willen realiseren op de Weeshuisweide. Over hoe het staat met die plannen, kan Ottens weinig kwijt. "Wij zijn nog in afwachting van de gemeente. Die is in gesprek met de provincie. Heel snel gaat dat allemaal nog niet."

PR uitbreiden

Qua financiën draait het museum quitte, aldus Ottens. "We draaien zelf een totaalomzet van zo'n 20.000 euro. Van de gemeente Coevorden krijgen we 100.000 euro subsidie. Daarmee kunnen we ongeveer de huur betalen." Dit jaar krijgt het Stedelijk Museum nog eens 100.000 euro extra van de gemeente. "Met dat geld gaan we onder meer de PR uitbreiden, met een nieuwe medewerker. Vanaf maart is daar plek voor. Op die manier hopen we onze tentoonstellingen meer onder de aandacht te brengen en daarmee meer bezoekers te trekken."

Plannen

Ook dit jaar is er weer het evenement Het IJzerkoekenoproer. "We zijn nog aan het nadenken over een andere opzet, met als insteek de Coevordenaren zelf er meer bij te betrekken." Daarnaast komt er een tentoonstelling over 75 jaar bevrijding van Coevorden en en in de loop van dit jaar komt er ook een volledig nieuwe tentoonstelling.