Justitie eist vier jaar cel voor steekincident asielzoekerscentrum Assen

Een 39-jarige Marokkaanse man heeft zich volgens de officier van justitie op 31 december in het asielzoekerscentrum in Assen schuldig gemaakt aan poging tot doodslag. Hij stak uit het niets een Algerijn in zijn rug en zou hiervoor een celstraf van vier jaar uit moeten zitten, vindt de aanklager.

De Algerijn werd na een ruzie over het openen van een raam op zeven plekken gestoken. De Marokkaan wilde frisse lucht, de Algerijnen die bij hem op de kamer sliepen hadden last van de tocht. Eén van de Algerijnen drukt het raam weer dicht. Hij zou van achteren door de Marokkaan in zijn rug zijn gestoken. Toen hij zich omdraaide volgden meer steken, waaronder in het gezicht.

Ontsierde littekens

Het slachtoffer zal altijd aan de oudejaarsdag van 2022 worden herinnerd door twee ontsierende littekens in zijn gezicht, zei de officier van justitie. "Door tussenkomst van een landgenoot is de Algerijn niet gedood", zei hij. Op de camerabeelden van de gang, waar de kamer aan ligt, is te zien dat de verdachte wegrent. De verdachte herkent zichzelf op de beelden.

Mes onvindbaar

Op die beelden lijkt hij iets glimmend te verstoppen in zijn jas, zei de officier van justitie. Een mes, denkt hij. "Het is niet te zien wat het was", zei de advocaat van de dertiger. De verdachte werd volgens de raadsvrouw al tijdenlang door zijn kamergenoten getreiterd en vernederd. Hij was eerder al eens door hen mishandeld en moest zich die avond tegen hen verdedigen, zei ze.

Volgens de verdachte werd hij juist aangevallen door twee Algerijnen. Hij zag een mes liggen en zwaaide daarmee om ruimte te maken. "Door zo te zwaaien met een mes, neem je de kans iemand dodelijk te raken", zei de officier van justitie. Het mes, waarmee is gestoken, is nooit gevonden.

Acht jaar in Nederland

De Marokkaan verblijft al acht jaar in Nederland, grotendeels illegaal. Hij had tijdelijk een verblijfsvergunning door een huwelijk met een Poolse vrouw. Na het verbreken van die relatie verviel de verblijfsvergunning. De man is in die acht jaar in Nederland niet veroordeeld.

Psychisch onderzoek

De dertiger is psychisch onderzocht, maar de psycholoog kreeg door de houding van de man weinig grip op hem. Stoornissen zijn niet geconstateerd. De man kan volledig verantwoordelijk worden gehouden voor zijn handelen.

Naast de celstraf eiste de officier van justitie een schadevergoeding van 5.000 euro voor het slachtoffer. Die kwam niet naar de zitting om zijn claim te onderbouwen. "Hij zit in Frankrijk", zei de verdachte hierop.