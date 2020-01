Asielbus naar Emmen blijft dit jaar rijden, maar zonder beveiligers

Dat meldt RTV Noord, gebaseerd op plannen die de omroep in handen heeft. Het plan is opgesteld na onderhandelingen tussen het ministerie van Veiligheid en Justitie, Qbuzz, de Groningse gemeente Westerwolde en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).

Door de passagiers, net als in het begin van de proef, voor het aanmeldcentrum in Ter Apel te laten instappen, kunnen de daar aanwezige beveiligers toezicht houden. Op die manier zijn geen extra beveiligers op de bus meer nodig.

Extra geld van het Rijk

Ketenmarinier Henk Wolthof zegt namens de verschillende partijen tegen RTV Noord: "De staatssecretaris heeft voor 2020 extra geld beschikbaar gesteld aan de gemeente om in te zetten voor de veiligheid in Ter Apel." De gemeente heeft besloten om dat geld te gebruiken voor de speciale bus. Hij zegt er gelijk bij: "We gaan wel in een afgeslankte vorm verder."

De bus reed vorig jaar elk uur. Vanaf deze week rijdt de bus alleen in de ochtend, aan het einde van de middag en in de avond. Tussen 12:00 uur en 16:45 uur vertrekt de 'asielbus' niet vanaf het aanmeldcentrum. Volgens Wolthof is daarvoor gekozen omdat de bus soms leeg of bijna leeg was. "Door de afgeslankte vorm gaan we heel fatsoenlijk met belastinggeld om", zegt hij.

Overlast

De speciale pendelbus voor asielzoekers is op 15 mei gestart om de overlast op de reguliere buslijn 73 te verminderen. Aanleiding voor het gebruik van de asielbus is de overlast die asielzoekers veroorzaken voor en tijdens de busreis. Buschauffeurs werden bedreigd en geïntimideerd door een groep asielzoekers uit veilige landen. De proef zou eerst drie maanden duren, maar werd al vier keer verlengd en loopt nu nog steeds.

Qbuzz wilde half december vorig jaar de speciale buslijn afschaffen en teruggaan naar de 'normale' situatie. Buslijn 73 zou dan weer moeten stoppen bij de bushalte van het aanmeldcentrum in Ter Apel. Daarbij speelde ook mee dat er vanaf half december in alle bussen camera's hangen en niet meer met contant geld kan worden betaald.

