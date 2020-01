Windmolens in Windpark Weijerswold worden ruim 180 meter hoog

Momenteel wordt de start van de bouw voorbereid. Dat betekent dat de komende twee maanden, in februari en maart, onder andere de toegangswegen voor de bouw worden aangelegd. De daadwerkelijke bouw van de molens kan zoals het nu lijkt in juli dit jaar beginnen.

De windmolens in Weijerswold gezien vanaf de Europaweg (foto: Windunie en Pure Energie)

Plannen al sinds 2013

Dat er windmolens zouden komen in de buurt van Coevorden, was al bekend sinds 2013. Toen kwam buurtschap Weijerswold voor het eerst in beeld als mogelijke locatie voor de molens. De planning was in de eerste instantie om acht windmolens te plaatsen, maar dat werd veranderd naar zeven. Vier daarvan komen in Weijerswold, een beslissing waar de tegenstanders van de windmolens niet helemaal tevreden over waren. Ook een laatste poging om de windmolens tegen te houden, een rechtszaak, mocht niet baten.

De vier windmolens moeten samen zo'n veertig tot vijftig miljoen kilowattuur per jaar opwekken. Dat is evenveel als het verbruik van ruim 13.000 tot 16.000 huishoudens. Net over de grens in Duitsland, vlakbij Weijerswold, staan ook al meerdere windmolens.