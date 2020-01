Verdachten 'Ruinerwold-zaak' blijven vastzitten, vader wordt neurologisch onderzocht

Het neurologisch onderzoek van Van D. kan nog voorafgaand aan het onderzoek in het Pieter Baan Centrum. De rechtbank zit nog met vragen over de gezondheid van Van D. "Is de eindfase van de hersenbloeding bereikt? Is er verbetering mogelijk? Welke functies zijn verstoord? Is het mogelijk om met Van D. te communiceren en kan hij bewust antwoord geven?"

Rechtbank gaat niet op bezoek bij Van D.

De rechtbank gaat Van D. niet in het gevangenisziekenhuis in Scheveningen bezoeken, zoals zijn advocaat had gevraagd. Ook Yehudi Moszkowicz - de advocaat van B. - mag Van D. niet verhoren.

Verder bepaalde de rechtbank dat de kinderen opnieuw gehoord mogen worden bij de rechter-commissaris. Een Engelse vrouw die enkele maanden bij het gezin verbleef wordt niet opnieuw verhoord. Verder mogen de mishandelde Oostenrijker Hermann en zijn zoon wel verhoord worden. Hermann zou in 2009 maandenlang zijn vastgehouden en meer dan een dag zijn vastgebonden met een touw aan het plafond.

Verdachten blijven vastzitten

Moszkowicz wilde de dagboeken van Gerrit Jan van D. ook inzien. Dat verzoek wees de rechtbank toe. De advocaat pleitte dat zijn cliënt de zaak verder in vrijheid mocht afwachten, maar daar ging de rechter niet in mee. "Verdachte heeft aangegeven als hij weer voor de keuze zou staan, hij hetzelfde zou doen." Gerrit Jan van D. blijft ook vastzitten, zijn advocaat had overigens niet om vrijlating gevraagd.

Josef B. haalde na afloop zijn schouders op en is het niet eens met het besluit van de rechter. Hij herhaalt: "Het is een heksenjacht!"

In een andere zittingszaal moet Josef B. zometeen opnieuw verschijnen. Daar mag de pers niet bij zijn. Daar dient het hoger beroep dat het OM heeft ingesteld tegen de afwijzing van opname in het Pieter Baan Centrum.

De rechtszaak wordt nu voor drie maanden geschorst.

