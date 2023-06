Meer appartementen en ruimte voor cultuur? Eeldenaren gevraagd mee te denken over centrum

In het centrum van Eelde is de afgelopen jaren nauwelijks geïnvesteerd. De gemeente Tynaarlo vindt daarom dat het dorp een kwaliteitsimpuls kan gebruiken. Tijdens een gemeenteraadsvergadering in mei raakten raadsleden nog in discussie over de vraag of Eelde wel of geen 'oorlogsgebied' is. Grote woorden of niet, de gedeelde mening is dat er nu écht wat veranderen moet in Eelde.