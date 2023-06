Kantoormeubelfabrikant Vepa opent showroom in Londen: 'De plek om te zijn'

Kantoormeubelfabrikant Vepa, met het hoofdkantoor in Hoogeveen, heeft een showroom in het centrum van Londen geopend. De showroom is gevestigd in de wijk Clerkenwell.

De wijk staat bekend als trendy, met vooral creatieve bedrijven en appartementen in oude industriële pakhuizen en fabrieken. "Het is een wijk met van oorsprong creatievelingen en kunstenaars. Het is de plek voor inrichters om te zijn", zegt exportmanager Maurice Bischop.

Brexit

Sinds 2018 heeft Vepa een fabriek in het Engelse Telford. "Onze doelstelling is om te groeien. Daar past de opening van een showroom in Londen in. We willen mensen ons verhaal vertellen en mensen inspireren."

De opening van de showroom was vorige week dinsdag. Sindsdien weten de Engelsen de locatie goed te vinden, zegt Bischop. "We hebben een goede week gehad. We hebben veel nieuwe mensen ontmoet en er zijn veel gasten geweest."

Toch is het werk in het Verenigd Koninkrijk wel lastiger geworden, sinds de Brexit op 31 januari 2020. "Het vergt meer werk. Er is meer papierwerk en er zijn ook meer regels met het invoeren van producten. Het is uitdagender geworden, maar we voelen geen belemmeringen om weg te gaan uit het Verenigd Koninkrijk."

Plannen in Schotland

Sterker nog, ook daar wil het bedrijf verder gaan uitbreiden. "Op dit moment zijn we achter de schermen bezig om in Glasgow in Schotland uit te breiden met een showroom", vertelt Bischop.