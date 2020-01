Nagtegaal fluit Vitesse - FC Emmen

De carrière van Nagtegaal gaat dit seizoen als een speer. De inwoner van Hendrik Ido Ambacht begon het seizoen als arbiter in de Keuken Kampioen Divisie, maar maakte in november ook nog twee uitstapjes naar de Tweede Divisie. In december debuteerde Nagtegaal in de eredivisie bij de wedstrijd RKC - Heerenveen op 8 december. Een week later floot hij VVV - PEC Zwolle. Daarna volgden weer twee duels op het tweede niveau, waarvan de laatste twee weken geleden (Go Ahead Eagles - Almere City FC).

ABBA

Nagtegaal, die eind december overigens ook vierde official was bij FC Groningen - FC Emmen, werd een paar jaar geleden bekend vanwege de ABBA-penaltyserie bij FC Lisse - Hoek. Nagtegaal paste deze serie onterecht toe. Lisse won met 5-4, maar de amateurclubs moesten later alle strafschoppen overnemen. Toen waren de Zeeuwen de sterkste.

Vitesse - FC Emmen begint zondag om 12.15 uur. Radio Drenthe Sport doet vanzelfsprekend live verslag van dit duel.