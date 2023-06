Petitie PBH-terrein Zuidlaren laatste poging voor alternatief plan

Vitaliteit nastreven

Rob Wagenborg, direct aanwonende van het PBH-terrein, is één van de initiatiefnemers. Volgens hem hebben inmiddels meer dan 300 Zuidlaarders positief gereageerd op de petitie. "Onder de medestanders hebben we bewoners die bezorgd zijn over een appartementencomplex van driehoog dat er moet komen, tot aan de bibliotheek die te weinig ruimte krijgt."