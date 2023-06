Van extra parasols tot gratis zonnebrand, dit doen de festivals tegen de zon dit weekend

Dit weekend staat Drenthe in het teken van festivals; het Holland International Bluesfestival in Grolloo, het Hello Festival in Emmen, Vacaal Festival in Annen en het kunstfestival Art Explosion in Assen.

En het wordt warm tot zeer warm. Bescherming tegen de zon en oververhitting is dus nodig. Wat doen de festivals om hun bezoekers het zo aangenaam mogelijk te maken?

Water, zonnebrand en schaduw

Het Hello Festival heeft extra watertappunten aangelegd, het zijn er nu zo'n vijftig tot zeventig. Daarnaast informeert de organisatie iedereen over het insmeren tegen de zon. Over het hele festivalterrein is zonnebrand te vinden, maar heb je liever je eigen zonnebrand dan mag je die ook gewoon meenemen.

Naast het smeren en het waterdrinken, zijn er extra schaduwplekken gecreëerd. Zo heeft de organisatie drie tenten geplaatst en zullen de bomen voor schaduw moeten zorgen.

Eigen flesje en pet

Het Holland International Bluesfestival heeft een grote tent waarvan de organisatie verwacht dat die voldoende schaduw moet geven aan de bezoekers. Daarnaast zijn er parasols die bescherming moeten bieden aan de koperen ploert.

Bij de toiletten zijn watertappunten waar mensen hun eigen flesjes, met dop, kunnen vullen. De organisatie roept mensen op om petjes te dragen en je goed in te smeren. Je mag van het festival je eigen zonnebrandcrème meenemen.

Drankje op het terras

Het kunstfestival Art Explosion in de Gouverneurstuin in Assen is volledig verplaatst naar onder de bomen. De organisatie heeft volgens eigen zeggen voldoend water in de koelkast en komt er een waterspeelplek voor kinderen, waar ook voldoende water is.