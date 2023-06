Cel voor aanranding kwetsbare medewerkers van bedrijf Gasselternijveen

Een 28-jarige eigenaar van een bedrijf in Gasselternijveen is voor aanranding van drie kwetsbare medewerkers en het verspreiden van naaktfoto's en -video's zonder toestemming veroordeeld tot een celstraf van 34 maanden, waarvan tien maanden voorwaardelijk. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie (OM).