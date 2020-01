Zaak overval tankstation Schoonoord uitgesteld, verdachte gaat eerst naar de kliniek

De 24-jarige man uit Schoonoord die ervan wordt verdacht dat hij op 4 november in zijn woonplaats een tankstation overviel, gaat naar de kliniek. Zijn zaak is daarom uitgesteld en wordt deze zomer door de rechtbank behandeld.

De man kampt met een drugsverslaving en psychiatrische problemen. Er is momenteel plek in een kliniek in Almelo. Daar kan de man vanaf woensdag terecht. Hij moet dan wel laten zien dat hij aan zijn problemen wil werken. Eerder al werd zijn voorarrest geschorst voor een plekje in de verslavingskliniek. Maar daar vertrok hij weer, waarna hij weer in de cel terechtkwam.

Overval

De man stapte in november het tankstation binnen en deed alsof hij een wapen had. Hij wilde geld. De politie verspreidde een signalement van de overvaller. Op basis van deze beschrijving werd de man uit Schoonoord later aangehouden. Het is niet bekend of hij wat buit heeft gemaakt. Een wapen is niet bij hem gevonden.